RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну повертається пекельна спека без дощів: названа дата

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. На територію країни поширить свій вплив антициклон CORNELIEKE.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Зз четверга циклон потроху покидатиме південь України, але пошириться антициклон CORNELIEKE.

Синоптики зазначили, що погода змінить свій характер - стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях. Наприкінця тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28+33.

УкрГідрометцентр пояснив грозові дощі в Україні, в країні зараз діє циклон і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни.

Найбільшим чином зазнають його впливу південні та центральні області. Зокрема в Одеській області протягом минулої доби випало аж 72 мм опадів.

Нагадаємо, синоптики назвали дату, коли грозові дощі покинуть Україну.

На сьогодні синоптики прогнозують шквальний вітер та град.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україніжара