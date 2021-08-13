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В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України дали прогноз погоди на ці вихідні (14-15 серпня). В країну повертається спека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди на суботу

14 серпня в усіх областях похолодає. Дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +11+14. На сході вдень буде +24+27, а вночі +13+15. На півночі прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14. На півдні буде вдень +26+29, а вночі +13+17.

Прогноз погоди на неділю

15 серпня в Україну повернеться спека. Дощі покинуть всі області, буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе +27+31, а вночі +14+17. На сході вдень буде +28+31, а вночі +14+17. На півночі вдень буде +28+29, а вночі +14+16. На півдні вдень буде +28+31, а вночі +16+18.

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