В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні

Синоптики України дали прогноз погоди на ці вихідні (14-15 серпня). В країну повертається спека.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз погоди на суботу

14 серпня в усіх областях похолодає. Дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +11+14. На сході вдень буде +24+27, а вночі +13+15. На півночі прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14. На півдні буде вдень +26+29, а вночі +13+17.

Прогноз погоди на неділю

15 серпня в Україну повернеться спека. Дощі покинуть всі області, буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе +27+31, а вночі +14+17. На сході вдень буде +28+31, а вночі +14+17. На півночі вдень буде +28+29, а вночі +14+16. На півдні вдень буде +28+31, а вночі +16+18.