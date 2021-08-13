В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные

Синоптики Украины дали прогноз погоды на эти выходные (14-15 августа). В страну возвращается жара.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз погоды на субботу

14 августа во всех областях похолодает. Дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

На западе днем будет +24+27, а ночью +11+14. На востоке днем будет +24+27, а ночью +13+15. На севере прогнозируют днем +24+26, а ночью +11+14. На юге днем будет +26+29, а ночью +13+17.

Прогноз погоды на воскресенье

15 августа в Украину вернется жара. Дожди покинут все области, будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +27+31, а ночью +14+17. На востоке днем будет +28+31, а ночью +14+17. На севере днем будет +28+29, а ночью +14+16. На юге днем будет +28+31, а ночью +16+18.