Україну накриють заморозки: де похолодає
Фото: в Україні попередили про заморозки (pixabay)
Синоптики попередили про сильні заморозки в Україні. Вони оминуть тільки більшість західних областей та узбережжя морів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки:
- на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий),
- у північно-східних областях у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У Київській області 3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 та подекуди і у повітрі 0-2 (І рівень небезпечності, жовтий).