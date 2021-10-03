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Україну накриють заморозки: де похолодає

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 10:20
Україну накриють заморозки: де похолодає Фото: в Україні попередили про заморозки (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про сильні заморозки в Україні. Вони оминуть тільки більшість західних областей та узбережжя морів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки:

  • на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий),
  • у північно-східних областях у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області 3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 та подекуди і у повітрі 0-2 (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні погода порадує жителів теплим і яскравим сонцем днем, але ночі будуть залишатися холодними.

Раніше синоптики розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в Україні.

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