Украину накроют заморозки: где похолодает
Фото: в Украине предупредили о заморозках (pixabay)
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине. Они обойдут только большинство западных областей и побережья морей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки:
- на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый),
- в северо-восточных областях в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).
В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).