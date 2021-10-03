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Украину накроют заморозки: где похолодает

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Киев, Воскресенье 03 октября 2021 10:20
Украину накроют заморозки: где похолодает Фото: в Украине предупредили о заморозках (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине. Они обойдут только большинство западных областей и побережья морей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки:

  • на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый),
  • в северо-восточных областях в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня погода порадует жителей теплым и ярким солнцем днем, но ночи будут оставаться холодными.

Раньше синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине.

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