Україну накриють снігопади і дощі: де чекати погіршення погоди

В Україні з завтрашнього дня, 27 січня, очікується погіршення погодних умов. Майже на всій території країни очікуються опади у вигляді снігопади і дощі, температура повітря подекуди опуститься до -3 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у наступні дві доби в більшості південних, центральних і північних областях очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях суттєве мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця. На південно-сході країни дощі, у західних областях без істотних опадів.

У південних регіонах очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі та вдень становитиме від -3 до +3 градусів, у східних і південно-східних областях +2+8.

У п'ятницю, 29 січня, в Україні невеликий сніг, на південному-сході та сході - сніг з дощем. Температура повітря знизиться на 2-4 градуси.

Раніше РБК-Україна писало, що у лютому в Україні середня місячна температура складе від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла. Це на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, очікуються опади майже на всій території України. Температура повітря вдень становитиме -1+12 градусів.