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Україну накриють зливи та туман: оголошене штормове попередження

Автор: Инна Собора

В Україні завтра погіршиться погода. У п'яти областях прогнозують зливи, в половині регіонів - густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.

Оголошений I рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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