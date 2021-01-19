Україну накриє хвиля теплого повітря з Середземного моря

Хвиля теплого повітря з Середземного моря принесе в України відлигу. До вихідних температура у деяких регіонах України підніметься майже до 10 градусів тепла.

Про це з РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"З півдня пошириться тепле середземноморське повітря", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, потепління буде поступовим.

"Найближчої доби, 20 січня, ще утримається холодна погода. Температура вночі 15-20 градусів морозу, вдень 10 градусів морозу. У північних та північно-східних областях вночі ще 21-26, а вдень 12-17 градусів морозу", - сказала вона та додала, що дещо тепліше буде на заході та в Криму - вночі 4-9 градусів морозу, а вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

За прогнозом Укргідрометцентру, у наступні дві доби, у четвер-п'ятницю (21-22 січня) тепло пошириться практично на всю територію України, але 21 січня на Лівобережжі вночі ще буде 15-20 градусів морозу, на сході до 27 градусів, вдень - 3-8 градусів морозу.

Як зазначила Голеня, вже 22 січня у західних та південних областях вночі близько нуля, вдень 4-9 градусів тепла. На решті території вночі 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. Але у східних областях ще 4-9 градусів морозу вночі, а вдень близько нуля.

"На вихідних тепла погода в України утримається", - сказала синоптик.

Під час відлиги 21 січня на заході очікується невеликий сніг, а 22 січня вже на Закарпатті та Прикарпатті вже дощ. На решті території опадів не очікується, але 21-22 січня можливі тумани, додала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.