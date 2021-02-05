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На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 15:55
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні найближчими днями погіршаться погодні умови. В деяких областях очікуються значні снігопади і сильні морози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз на 6 лютого

У суботу в західних і південних областях очікуються снігопади, у Закарпатській та Одеській областях - дощ. Температура повітря вдень становитиме від -1 до -5 градусів, на півночі до -7, на Закарпатті +2+4. Вночі в центральних, північних та східних регіонах стовпчики термометрів опустяться до -8-13 градусів.

На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Прогноз на 7 лютого

У неділю опади очікуються на більшості території країни. Сухо буде лише у північних, східних, Полтавській і Запорізькій областях. У Львівській та Івано-Франківській областях сильні снігопади, на Закарпатті з дощем. Пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах.

Температура повітря вдень опуститься до -10-14 градусів в центральних і північних областях, на сході -5-8, на півдні -1-4. На заході стовпчики термометрів покажуть -3-9 градусів, в Івано-Франківській області -1-3. Плюсова температура збережеться лише на Закарпатті - +4+6 градусів вдень.

На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Прогноз на 8 лютого

У цей день на всій території України прогнозують опади. У західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. Приріст снігового покриву складе 20-30 см, у Рівненській, Волинській та Львівській областях - 30-40 см. На Закарпатті, Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях - сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На всій території країни, крім півдня та частини заходу, очікується мінусова температура, на півночі -8-10, у центрі і на сході -4-9.

На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Прогноз на 9 лютого

У вівторок в Україні трохи потеплішає. Плюсова температура буде на заході, сході і півдні країни. В Одеській, Херсонській і Запорізькій областях температура вдень становитиме +8+11 градусів. На півночі, в Київській, Житомирській, Рівненській та Луцькій областях збережуться морози -4-8 градусів.

На всій території, крім Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікується сніг, мокрий сніг і дощ.

На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Прогноз на 10 лютого

У середу сухо буде у Волинській, Рівненській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, в східних областях та в Криму. На решті території невеликий сніг і дощ. Температура повітря вдень на півночі складе -10-12 градусів, у Житомирській, Київській, Полтавській та Харківській областях-6-9. У центрі і на заході -1-5, на Закарпатті, півдні та Запорізькій області +3+8 градусів.

На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних в Україні прогнозують значне похолодання.

Також повідомлялося, що негода в Україні може призвести до проблем зі світлом і транспортом у деяких областях.

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