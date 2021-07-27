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В Україну насуваються грози і шквали: у яких областях завтра чекати негоди

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Україна, Вівторок 27 липня 2021 11:29
В Україну насуваються грози і шквали: у яких областях завтра чекати негоди Фото: в Україну насуваються грози і шквали (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра, 28 липня у низці областей України зіпсуються погодні умови. Синоптики прогнозують грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, завтра у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, а вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях очікуються грози

Також вдень в окремих районах прогнозуються град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Рятувальники оголосили I рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні сьогодні різко погіршиться погода на заході країни.

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