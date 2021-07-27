В Україну насуваються грози і шквали: у яких областях завтра чекати негоди
Фото: в Україну насуваються грози і шквали (Getty Images)
Завтра, 28 липня у низці областей України зіпсуються погодні умови. Синоптики прогнозують грози, град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, завтра у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, а вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях очікуються грози
Також вдень в окремих районах прогнозуються град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
Рятувальники оголосили I рівень небезпечності - жовтий.
Нагадаємо, сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні сьогодні різко погіршиться погода на заході країни.