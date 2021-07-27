В Украину надвигаются грозы и шквалы: в каких областях завтра ждать непогоды
Фото: в Украину надвигаются грозы и шквалы (Getty Images)
Завтра, 28 июля в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
В частности, завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы
Также днем в отдельных районах прогнозируются град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
Спасатели объявили I уровень опасности - желтый.
Напомним, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода на западе страны.