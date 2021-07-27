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В Украину надвигаются грозы и шквалы: в каких областях завтра ждать непогоды

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Украина, Вторник 27 июля 2021 11:29
В Украину надвигаются грозы и шквалы: в каких областях завтра ждать непогоды Фото: в Украину надвигаются грозы и шквалы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 28 июля в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы

Также днем в отдельных районах прогнозируются град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Спасатели объявили I уровень опасности - желтый.

Напомним, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода на западе страны.

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