В Украину надвигаются грозы и шквалы: в каких областях завтра ждать непогоды

Завтра, 28 июля в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы

Также днем в отдельных районах прогнозируются град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Спасатели объявили I уровень опасности - желтый.