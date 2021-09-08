Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело

Україну можуть перевести в "жовту" зону адаптивного карантину через два тижні. Кабміну знадобиться близько тижня для розробки нових правил карантину в "жовтих" і "червоних" зонах.

Про це РБК-Україна повідомило проінформоване джерело в уряді.

За його словами, після розробки постанови з цими нововведеннями їх повинен затвердити Кабмін.

"Україна перейде в "жовту" зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами "зеленої" зони", - пояснив співрозмовник.

Він уточнив, що остаточного рішення щодо того, які пом'якшення будуть для вакцинованих, поки немає. У напрацюванні нових правил беруть участь різні міністерства. Але, за словами співрозмовника, ніяких сюрпризів не буде.

"Ці пом'якшення вже раніше озвучувалися в публічній площині", - додало джерело.