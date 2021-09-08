ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник

Новина українською →
Украина, Среда 08 сентября 2021 16:27
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник Фото: когда в Украине введут "желтую" зону (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Украину могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина через две недели. Кабмину понадобится около недели для разработки новых правил карантина в "желтых" и "красных" зонах.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник в правительстве.

По его словам, после разработки постановления с этими нововведениями их должен утвердить Кабмин.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - объяснил собеседник.

Он уточнил, что окончательного решения насчет того, какие смягчения будут для вакцинированных, пока нет. В наработке новых правил участвуют разные министерства. Но, по словам собеседника, никаких сюрпризов не будет.

"Эти смягчения уже раньше озвучивались в публичной плоскости", - добавил источник.

Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил намерение перевести Украину в "желтую" зону, чтобы избежать нового локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Карантин Коронавирус
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости