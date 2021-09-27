В Україну йдуть сильні заморозки: які області під загрозою
В Україні значно похолодає 29-30 вересня. Синоптики попередили про заморозки у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
В Україну йде антициклон з північних широт, впродовж тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України. Відповідно у більшості областей атмосферний тиск зростатиме, а на небі ставатиме все менше хмар, повідомили синоптики.
І саме за таких погодних умов можуть відмічатися заморозки у деяких регіонах. 29-30 вересня очікуються заморозки 0-5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі.
У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у північно-східних областях та Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі +2+8 тепла, на узбережжі морів до +12.
ПОГОДА В УКРАЇНІ НА ВИХІДНІ Завершальний тиждень вересня приготував для українців спокійну осінню погоду, але з прохолодними ночами Буде переважно сухо, все більше сонячних прояснень, вітер особливо не докучатиме, лише на початку тижня він буде з північного сходу, тож дещо додаватиме свіжості, але з середи почне змінювати напрямок на південно-східний. Спонсором таких погодних умов виступає АНТИЦИНЛОН з північних широт, впродовж тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України, відповідно у більшості областей атмосферний тиск зростатиме, а на небі ставатиме все менше хмар І саме за таких погодних умов можуть відмічатися заморозки у деяких регіонах. Адже коли ніч ясна і немає "ковдри" хмар, то все тепло, яке накопичилось протягом дня, швидко вивільняється у навколишній простір і температура у нічні та передсвітанкові години стрімко знижується Всі деталі у прогнозі У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у північно-східних областях та Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, 29 вересня на північному сході країни, 30 вересня у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°; темпераутра вдень 10-18° тепла. #погода #україна #прогноз #weather #ukraine #гідрометцентр #укргідрометцентр #прогноз_погоди #ukr_hmс Ранкове пряме включення з Ukraine 24Posted by Український гідрометеорологічний центр on Monday, September 27, 2021
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні після теплих вихідних принесе похолодання.