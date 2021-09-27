В Украину идут сильные заморозки: какие области под угрозой
В Украине значительно похолодает 29-30 сентября. Синоптики предупредили о заморозки в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В Украину идет антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Соответственно в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков, сообщили синоптики.
И именно при таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах. 29-30 сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.
В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.
ПОГОДА В УКРАЇНІ НА ВИХІДНІ Завершальний тиждень вересня приготував для українців спокійну осінню погоду, але з прохолодними ночами Буде переважно сухо, все більше сонячних прояснень, вітер особливо не докучатиме, лише на початку тижня він буде з північного сходу, тож дещо додаватиме свіжості, але з середи почне змінювати напрямок на південно-східний. Спонсором таких погодних умов виступає АНТИЦИНЛОН з північних широт, впродовж тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України, відповідно у більшості областей атмосферний тиск зростатиме, а на небі ставатиме все менше хмар І саме за таких погодних умов можуть відмічатися заморозки у деяких регіонах. Адже коли ніч ясна і немає "ковдри" хмар, то все тепло, яке накопичилось протягом дня, швидко вивільняється у навколишній простір і температура у нічні та передсвітанкові години стрімко знижується Всі деталі у прогнозі У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у північно-східних областях та Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, 29 вересня на північному сході країни, 30 вересня у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°; темпераутра вдень 10-18° тепла. #погода #україна #прогноз #weather #ukraine #гідрометцентр #укргідрометцентр #прогноз_погоди #ukr_hmс Ранкове пряме включення з Ukraine 24Posted by Український гідрометеорологічний центр on Monday, September 27, 2021
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине после теплых выходных принесет похолодание.