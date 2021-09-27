В Украину идут сильные заморозки: какие области под угрозой

В Украину идет антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Соответственно в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков, сообщили синоптики.

И именно при таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах. 29-30 сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.