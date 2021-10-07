В Україну йдуть перші морози: синоптики назвали дату

Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься у північних та східних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня, температура повітря опуститься до -2.
Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0-2. На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0-2. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3-1.
На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7. На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4-2.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на завтра.
Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.