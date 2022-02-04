В Україну йде значне потепління. Де покращиться погода на вихідні

Захід

Опади 5 лютого охоплять західну частину України. Вночі з п'ятниці на суботу очікується близько 0 градусів. У неділю буде ще тепліше, до +3.

Центр

Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень. Температура повітря у неділю передбачається протягом дня 0+3 градуси.

Південь

Південь відчує прихід атмосферних фронтів із опадами вже аж пізно ввечері 5-го лютого та вночі 6-го лютого. У неділю в регіоні очікується потепління до +6.

Схід

Так само і на сході, опади будуть ввечері в суботу. У суботу буде прохолодано, а в неділю буде тепліше, до +3.

Північ

Найближчої ночі ще буде морозно в Україні, -2-9 градусів, на півночі -7-12 градусів. Температура повітря у неділю передбачається протягом дня 0+3 градуси.

Загальний прогноз

Вітер у більшості областей буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів. Цей перехід до південного напрямку спричинить потепління. Але найближчої ночі ще буде морозно в Україні, -2-9 градусів.

Прогноз у Києі

Завтра в Києві йтиме сніг, вдень переходитиме у мокрий сніг. Найближчої ночі -6-9 градусів, завтра вдень потепліє до відлиги, посилиться вітер. У неділю суттєвих опадів у Києві не буде, очікується тепла вітряна погода.