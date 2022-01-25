В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

В Україну прийде тимчасове потепління. Зменшення температури повітря очікується з четвера, а у п'ятницю на півдні країни буде до +4.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Зменшення температури повітря починається з четвера. Повне потепління починається з п'ятниці, 28 січня. У цей день буде плюсова температура. Наприклад, на півдні потепліє до +4.

Втім, по всій країні буде снігопад, а ночі будуть холодними. А 29 січня снігопади відійдуть з південної частини.