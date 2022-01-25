В Україну йде потепління: синоптики назвали дату
Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну прийде тимчасове потепління. Зменшення температури повітря очікується з четвера, а у п'ятницю на півдні країни буде до +4.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Зменшення температури повітря починається з четвера. Повне потепління починається з п'ятниці, 28 січня. У цей день буде плюсова температура. Наприклад, на півдні потепліє до +4.
Втім, по всій країні буде снігопад, а ночі будуть холодними. А 29 січня снігопади відійдуть з південної частини.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня погода в Україні буде переважно зі снігом, окрім північних областей.