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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 12:06
В Україну йде потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде тимчасове потепління. Зменшення температури повітря очікується з четвера, а у п'ятницю на півдні країни буде до +4.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Зменшення температури повітря починається з четвера. Повне потепління починається з п'ятниці, 28 січня. У цей день буде плюсова температура. Наприклад, на півдні потепліє до +4.

Втім, по всій країні буде снігопад, а ночі будуть холодними. А 29 січня снігопади відійдуть з південної частини.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня погода в Україні буде переважно зі снігом, окрім північних областей.

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