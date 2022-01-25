В Украину идет потепление: синоптики назвали дату
Фото: в Украину идет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину придет временное потепление. Уменьшение температуры воздуха ожидается с четверга, а в пятницу на юге страны будет до +4.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Уменьшение температуры воздуха начинается с четверга. Полное потепление начинается с пятницы, 28 января. В этот день будет плюсовая температура. Например, на юге потеплеет до +4.
Впрочем, по всей стране будет снегопад, а ночи будут холодными. А 29 января снегопады отойдут с южной части.
Напомним, сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей.