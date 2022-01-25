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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

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Киев, Вторник 25 января 2022 12:06
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет временное потепление. Уменьшение температуры воздуха ожидается с четверга, а в пятницу на юге страны будет до +4.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Уменьшение температуры воздуха начинается с четверга. Полное потепление начинается с пятницы, 28 января. В этот день будет плюсовая температура. Например, на юге потеплеет до +4.

Впрочем, по всей стране будет снегопад, а ночи будут холодными. А 29 января снегопады отойдут с южной части.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Напомним, сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей.

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