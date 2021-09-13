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В Україну йде похолодання: новий прогноз синоптиків

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 09:31
В Україну йде похолодання: новий прогноз синоптиків Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде похолодання в кінці тижня. Температура повітря опуститься у західних, північних та центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Погода в Україні буде теплою мінімум до 16 вересня. З п'ятниці, 17 вересня, в Україну прийде похолодання.

Температура повітря вдень на заході складе +15+20, а вночі +10+12. На півночі вдень буде +15+18, а вночі +6+8.

У центральних областях буде +15+22, а вночі +7+11. На півдні очікується тепла погода, вдень буде +21+25, а вночі +10+15. На сході очікується вдень +20+23.

У Києві в п'ятницю буде +15+17 вдень і +10+12 вночі.

В Україну йде похолодання: новий прогноз синоптиків

Нагадаємо, синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає.

Крім того, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

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