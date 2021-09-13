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В Украину идет похолодание: новый прогноз синоптиков

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 09:31
В Украину идет похолодание: новый прогноз синоптиков Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет похолодание в конце недели. Температура воздуха опустится в западных, северных и центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Погода в Украине будет теплой минимум до 16 сентября. С пятницы, 17 сентября, в Украину придет похолодание.

Температура воздуха днем на западе составит +15+20, а ночью +10+12. На севере днем будет +15+18, а ночью +6+8.

В центральных областях будет +15+22, а ночью +7+11. На юге ожидается теплая погода, днем будет +21+25, а ночью +10+15. На востоке ожидается днем +20+23.

В Киеве в пятницу будет +15+17 днем и +10+12 ночью.

В Украину идет похолодание: новый прогноз синоптиков

Напомним, синоптики рассказали, сколько еще в Украине продлится бабье лето и когда похолодает.

Кроме того, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

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