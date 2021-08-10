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В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 13:52
В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде похолодання у п'ятницю. У всіх областях опуститься температура повітря, а ще й будуть дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Вже 13 серпня в Україну прийде нове похолодання. Температура повітря на заході складе +24+28, а вночі +11+14. На сході вдень буде +25+28, а вночі +15+19. У центральних та північних областях вдень прогнозують +25+27, а вночі +15+17. На півдні вдень буде +26+30, а вночі +15+20.

В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату

Крім того, у п'ятницю у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також в Криму, будуть дощі та грози.

Така ж погода очікується у суботу.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на завтра.

Зазначимо, погода на сьогодні готує екстремальні сюрпризи у вигляді нової порції спеки до +32 градусів.

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