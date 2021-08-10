В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату

В Україну прийде похолодання у п'ятницю. У всіх областях опуститься температура повітря, а ще й будуть дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Вже 13 серпня в Україну прийде нове похолодання. Температура повітря на заході складе +24+28, а вночі +11+14. На сході вдень буде +25+28, а вночі +15+19. У центральних та північних областях вдень прогнозують +25+27, а вночі +15+17. На півдні вдень буде +26+30, а вночі +15+20.

Крім того, у п'ятницю у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також в Криму, будуть дощі та грози.

Така ж погода очікується у суботу.