В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

В Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Уже 13 августа в Украину придет новое похолодание. Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19. В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17. На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.

Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.

Такая же погода ожидается в субботу.