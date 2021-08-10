ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Новина українською →
Киев, Вторник 10 августа 2021 13:52
В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Уже 13 августа в Украину придет новое похолодание. Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19. В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17. На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.

В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.

Такая же погода ожидается в субботу.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра.

Отметим, погода на сегодня готовит экстремальные сюрпризы в виде новой порции жары до +32 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Субсидии по-новому: как будут назначать выплаты и хватит ли на всех денег
Субсидии по-новому: как будут назначать выплаты и хватит ли на всех денег
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости