В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату
Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Уже 13 августа в Украину придет новое похолодание. Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19. В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17. На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.
Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.
Такая же погода ожидается в субботу.