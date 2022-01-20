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В Україну йде нове похолодання: синоптик назвала дату

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Київ, Четвер 20 січня 2022 15:32
В Україну йде нове похолодання: синоптик назвала дату Фото: в Україну йде нове похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з наступного тижня ще сильніше похолодає. А на вихідні очікуються снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку синоптика Наталки Діденко.

У південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю переважно сухо. На іншій території - сніг. Крім того, на дорогах очікується ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, й далі сильний.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на півдні +1+5 градусів.

В Україну йде нове похолодання: синоптик назвала дату

У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.

"Надалі, з нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів", - зазначила синоптик.

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