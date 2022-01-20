ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 15:32
В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату Фото: в Украину идет новое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине со следующей недели еще сильнее похолодает. А на выходные ожидаются снегопады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.

В южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье в основном сухо. На другой территории - снег. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше сильный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов.

В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов", - отметила синоптик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом