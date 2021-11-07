Українці застрягли в Туреччині через загибель туриста. Консули вже розбираються, - МЗС

У Туреччині під час пішого походу загинув український громадянин. Групу туристів, які були в поході разом з ним, тепер не відпускають в Україну.

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, українські консули вже взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування, а також підтримують зв'язок з туристами та родичами загиблого.

"Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", - розповів він.

Українське консульство, як зазначив представник МЗС, звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи.