Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи: список і вимоги

За останні два тижні 14 країн Європи відкрили свої кордони для українських мандрівників. У більшості країн для в'їзду необхідний документ про повну вакцинацію від коронавірусу або негативний тест на COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
"Нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні для українців дозволили в'їзд:
У МЗС підкреслили, що Умови в'їзду в кожної окремої країни можуть відрізнятися.
Всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті українського МЗС: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.