Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи: список і вимоги

За останні два тижні 14 країн Європи відкрили свої кордони для українських мандрівників. У більшості країн для в'їзду необхідний документ про повну вакцинацію від коронавірусу або негативний тест на COVID.

"Нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні для українців дозволили в'їзд:

Данія,

Німеччина,

Бельгія,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Фінляндія,

Словаччина,

Словенія,

Нідерланди,

Франція,

Швеція,

Іспанія,

Португалія.

У МЗС підкреслили, що Умови в'їзду в кожної окремої країни можуть відрізнятися.

Всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті українського МЗС: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.