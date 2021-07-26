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Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи: список і вимоги

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Понеділок 26 липня 2021 15:23
Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи: список і вимоги Фото: українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останні два тижні 14 країн Європи відкрили свої кордони для українських мандрівників. У більшості країн для в'їзду необхідний документ про повну вакцинацію від коронавірусу або негативний тест на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні для українців дозволили в'їзд:

  • Данія,
  • Німеччина,
  • Бельгія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Естонія,
  • Фінляндія,
  • Словаччина,
  • Словенія,
  • Нідерланди,
  • Франція,
  • Швеція,
  • Іспанія,
  • Португалія.

У МЗС підкреслили, що Умови в'їзду в кожної окремої країни можуть відрізнятися.

Всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті українського МЗС: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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