Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы: список и требования

За последние две недели 14 стран Европы открыли свои границы для украинских путешественников. В большинстве стран для въезда необходим документ о полной вакцинации от коронавируса или негативный тест на COVID.

"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский союз", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день для украинцев разрешили въезд:

Дания,

Германия,

Бельгия,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Финляндия,

Словакия,

Словения,

Нидерланды,

Франция,

Швеция,

Испания,

Португалия.

В МИД подчеркнули, что условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться.

Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте украинского МИДа: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.