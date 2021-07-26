ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы: список и требования

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 15:23
Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы: список и требования Фото: Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние две недели 14 стран Европы открыли свои границы для украинских путешественников. В большинстве стран для въезда необходим документ о полной вакцинации от коронавируса или негативный тест на COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский союз", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день для украинцев разрешили въезд:

  • Дания,
  • Германия,
  • Бельгия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Нидерланды,
  • Франция,
  • Швеция,
  • Испания,
  • Португалия.

В МИД подчеркнули, что условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться.

Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте украинского МИДа: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Евросоюз граница въезд туризм
NEWS
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
DAILY
Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском