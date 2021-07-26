Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы: список и требования
За последние две недели 14 стран Европы открыли свои границы для украинских путешественников. В большинстве стран для въезда необходим документ о полной вакцинации от коронавируса или негативный тест на COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский союз", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день для украинцев разрешили въезд:
- Дания,
- Германия,
- Бельгия,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Финляндия,
- Словакия,
- Словения,
- Нидерланды,
- Франция,
- Швеция,
- Испания,
- Португалия.
В МИД подчеркнули, что условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться.
Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте украинского МИДа: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.