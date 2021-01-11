Українці масово їдуть за кордон після зимових свят

Після новорічних і різдвяних українці масово виїжджають за кордон. На сьогодні виїзд громадян з України переважає над в'їздом, особливо до країн Європейського союзу.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що з 9 січня у пунктах пропуску на кордоні фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку. На деяких пунктах в чергах накопичувалися до 300 легкових автомобілів.

Для прискорення пропуску Державна прикордонна служба України збільшила число нарядів. Всього за вихідні і святкові дні, 7-10 січня, кордон перетнули понад 150 000 осіб і близько 30 000 авто. При цьому переважну більшість оформлено на виїзд з України.

В даний час черг перед пунктами пропуску на державному кордоні України немає. Найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Грушів", "Шегині" та "Ужгород", де ще залишаються по 100 авто.

Прикордонники рекомендують при плануванні виїзду з країни враховувати ймовірність черг.

Зазначимо, з другої декади грудня українці масово поверталися на свята. Потік на кордоні зріс майже вдвічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі розбився дельтаплан з контрабандою, місцева поліція затримала українця.