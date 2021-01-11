ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы массово выезжают за границу после зимних праздников

Новина українською → Киев, Понедельник 11 января 2021 14:21
Украинцы массово выезжают за границу после зимних праздников Фото: очереди на границе (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

После новогодних и рождественских украинцы массово выезжают за границу. На сегодня выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно в страны Европейского союза.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что с 9 января в пунктах пропуска на границе фиксируется рост пассажиро-транспортного потока. На некоторых пунктах в очередях скапливались до 300 легковых автомобилей.

Для ускорения пропуска Государственная пограничная служба Украины увеличила число нарядов. Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу пересекли более 150 000 человек и около 30 000 авто. При этом подавляющее большинство оформлены на выезд из Украины.

В настоящее время очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются по 100 авто.

Пограничники рекомендуют при планировании выезда из страны учитывать вероятность очередей.

Отметим, со второй декады декабря украинцы массово возвращались на праздники. Поток на границе вырос почти вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше разбился дельтаплан с контрабандой, местная полиция задержали украинца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пограничники граница украинцы
NEWS
"Тарифные" протесты: СН готовит антикризисный план, посоветуются со Шмыгалем
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Тарифные" протесты: СН готовит антикризисный план, посоветуются со Шмыгалем
DAILY
Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы