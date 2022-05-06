Українцям зловмисники надсилають шкідливі листи начебто від імені кіберзахисту
Українцям почали надходити шкідливі листи автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.
Зазначається, що листи містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву "UkrScanner.rar".
Також повідомляється, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028).
"Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати", - зазначили у відомстві.
Раніше ми повідомляли, що російські хакери атакують українців фішинговими розсилками.
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