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Украинцам злоумышленники присылают вредоносные письма якобы от имени киберзащиты

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 22:09
Украинцам злоумышленники присылают вредоносные письма якобы от имени киберзащиты Хакеры присылают украинцам вредоносные письма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцам начали поступать вредоносные письма автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что письма содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

Также сообщается, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028).

"Ресурс уже заблокировали, однако в случае получения подобных писем, команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками.

Также мы писали, что российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы.

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