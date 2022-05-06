Украинцам злоумышленники присылают вредоносные письма якобы от имени киберзащиты
Украинцам начали поступать вредоносные письма автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Отмечается, что письма содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".
Также сообщается, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028).
"Ресурс уже заблокировали, однако в случае получения подобных писем, команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.
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