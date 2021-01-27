Українцям після вакцинації видаватимуть COVID-паспорти: що це означає

Запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19".

За його словами, українська влада розглядає можливість введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, який можуть видавати після курсу щеплень від коронавірусу.

"Ми розуміємо, що надалі буде зростати ажіотаж щодо доступу до приватних структур, щоб провакцинуватися поза чергою після можливого введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке дозволить подорожувати", - зазначив він.

Ляшко пояснив, що з електронної системи охорони здоров'я можна буде згенерувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

"Ми робимо запис в електронній системі охорони здоров'я, не генеруємо жодних інших систем. До 10 лютого всі медичні системи протестують цей модуль, який буде готовий до використання", - пояснив він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта. Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають у ВООЗ.