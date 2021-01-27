Украинцам после вакцинации будут выдавать COVID-паспорта: что это значит

Запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить COVID-паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19".

По его словам, украинская власть рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, который могут выдавать после курса прививок от коронавируса.

"Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать", - отметил он.

Ляшко объяснил, что из электронной системы здравоохранения можно будет сгенерировать международное свидетельство о вакцинации.

"Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию", - объяснил он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут потребоваться, считают в ВОЗ.