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Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: хто та скільки отримає

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Київ, Середа 05 січня 2022 16:32
Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: хто та скільки отримає Фото: в Україні почали виплачувати підвищені пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розпочалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників та захисниць України. Мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7800 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Кому підвищили пенсію

Непрацездатним родинам загиблих захисників

Кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, зафіксували мінімальний розмір пенсії у розмірі 7800 гривень.

Перерахунок проведено автоматично для 3361 осіб і пенсію в середньому підвищено на 1895 гривень.

Учасникикам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Крім того проведено перерахунки пенсій з інвалідності осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тисяч осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2903 гривень.

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