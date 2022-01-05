Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: кто и сколько получит

В Украине началась выплата повышенных пенсий для нетрудоспособных семей погибших защитников и защитниц Украины. Минимальный размер пенсионной выплаты составил 7800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Правительственный портал ".

Кому повысили пенсию

Нетрудоспособным семьям погибших защитников

Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и супруге (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, которые брали непосредственное участие в антитеррористической операции, зафиксировали минимальный размер пенсии в размере 7800 гривен.

Перерасчет проведен автоматически для 3361 человека и пенсия в среднем повышена на 1895 гривен.

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Кроме того проведены перерасчеты пенсий по инвалидности лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Перерасчет автоматически проведен для 21,2 тысячи человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2903 гривен.