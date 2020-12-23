ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські школи перейдуть на електронні щоденники та журнали

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 13:31
Українські школи перейдуть на електронні щоденники та журнали Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні запускають електронні щоденники і шкільні журнали. Зокрема, підписано наказ про початок дослідної експлуатації відповідного програмного модуля.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає сайт відомства.

За його словами, це державна розробка.

"Використання електронних журналів та е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів", - зазначив Шкарлет.

Доступ до цих сервісів буде здійснюватися за допомогою відповідної платформи.

На сьогодні вже протестовано інтерфейс, який дає доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а з допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть одержати до неї доступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські школи переходять на новий санітарний регламент. РБК-Україна докладно розписало, в чому він полягає.

Також повідомлялося, що зимові шкільні канікули можуть продовжити до 24 січня. Міністерство освіти рекомендує не відновлювати навчальний процес під час жорсткого карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Освіта школа журнал
NEWS
Київ засипає снігом. На дорогах значні затори
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Київ засипає снігом. На дорогах значні затори
DAILY
Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію