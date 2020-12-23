Українські школи перейдуть на електронні щоденники та журнали

В Україні запускають електронні щоденники і шкільні журнали. Зокрема, підписано наказ про початок дослідної експлуатації відповідного програмного модуля.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає сайт відомства.

За його словами, це державна розробка.

"Використання електронних журналів та е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів", - зазначив Шкарлет.

Доступ до цих сервісів буде здійснюватися за допомогою відповідної платформи.

На сьогодні вже протестовано інтерфейс, який дає доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а з допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть одержати до неї доступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські школи переходять на новий санітарний регламент. РБК-Україна докладно розписало, в чому він полягає.

Також повідомлялося, що зимові шкільні канікули можуть продовжити до 24 січня. Міністерство освіти рекомендує не відновлювати навчальний процес під час жорсткого карантину.