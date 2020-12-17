ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 16:53
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ Фото: Єлизавета Ясько (facebook.com lisayasko.ukraine)
Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи провела екстрене засідання щодо січневої сесії організації. Делегація вирішила їхати до Страсбурга, щоб в оффлайн режимі взяти участь у сесії ПАРЄ.

Про це заявила голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, ПАРЄ вирішила проводити зимову сесію у 2021 році в гібридному форматі, тобто делегації за бажання можуть приїхати у Страсбург, а інші - братимуть участь онлайн.

"Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках", - написала вона.

Нагадаємо, жовтнева сесія ПАРЄ в Страсбурзі була скасована через пандемію коронавірусу.

До цього через пандемію коронавірусу було скасовано весняну сесію ПАРЄ. Вона мала відбутися 20-24 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ПАРЄ Україна Страсбург
NEWS
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію