ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 16:53
Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ Фото: Елизавета Ясько (facebook.com lisayasko.ukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание относительно январской сессии организации. Делегация решила ехать в Страсбург, чтобы в оффлайн режиме принять участие в сессии ПАСЕ.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, ПАСЕ решила проводить зимнюю сессию в 2021 году в гибридном формате, то есть делегации при желании могут приехать в Страсбург, а другие - будут принимать участие онлайн.

"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - написала она.

Напомним, октябрьская сессия ПАСЕ в Страсбурге была отменена из-за пандемии коронавируса.

До этого из-за пандемии коронавируса была отменена весенняя сессия ПАСЕ. Она должна была состояться 20-24 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ПАСЕ Украина Страсбург
NEWS
Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ
DAILY
Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию
Сергей Щербина, Владислав Красинский Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию