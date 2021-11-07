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В Україні завтра можливі дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли де

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Україна, Неділя 07 листопада 2021 16:21
В Україні завтра можливі дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли де Фото: синоптики прогнозують мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у понеділок, 8 листопада. Мешканцям західних областей варто готуватися до дощів з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині місцями туман", - прогнозують синоптики.

На решті території країни, як кажуть в Гідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень від +7 до +12 градусів. На півдні країни буде тепліше: від +4 до +9 вночі та від +12 до +17 вдень.

Крім того, очікується південно-західний вітер, силою до 10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання.

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