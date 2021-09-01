В Україні завтра різко похолодає

Погода в Україні завтра, 2 вересня, буде прохолодною. У більшості регіонів денна температура повітря не перевищить +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

На заході України переважно без опадів, вдень від +14 до +19, вночі від +9 до +13. На півночі невеликі дощі, вдень від +14 до +18, вночі від +11 до +14.

У центральній частині теж очікуються дощі, вдень від +16 до +19, вночі від +12 до +15. На сході така ж ситуація з опадами, вдень від +17 до +22, вночі від +12 до +15.

На півдні дощі, вдень від +19 до +23, вночі від +13 до +17.

Фото: прогноз погоди на завтра