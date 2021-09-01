В Украине завтра резко похолодает

Погода в Украине завтра, 2 сентября, будет прохладной. В большинстве регионов дневная температура воздуха не превысит +20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

На западе Украины преимущественно без осадков, днем от +14 до +19, ночью от +9 до +13. На севере небольшие дожди, днем от +14 до +18, ночью от +11 до +14.

В центральной части тоже ожидаются дожди, днем от +16 до +19, ночью от +12 до +15. На востоке такая же ситуация с осадками, днем от +17 до +22, ночью от +12 до +15.

На юге дожди, днем от +19 до +23, ночью от +13 до +17.

Фото: прогноз погоды на завтра