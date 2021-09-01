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В Украине завтра резко похолодает

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Среда 01 сентября 2021 16:47
В Украине завтра резко похолодает Фото: в Украине резко похолодает и местами пройдут дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине завтра, 2 сентября, будет прохладной. В большинстве регионов дневная температура воздуха не превысит +20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины преимущественно без осадков, днем от +14 до +19, ночью от +9 до +13. На севере небольшие дожди, днем от +14 до +18, ночью от +11 до +14.

В центральной части тоже ожидаются дожди, днем от +16 до +19, ночью от +12 до +15. На востоке такая же ситуация с осадками, днем от +17 до +22, ночью от +12 до +15.

На юге дожди, днем от +19 до +23, ночью от +13 до +17.

В Украине завтра резко похолодает

Фото: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение, синоптики предупредили о сильном ветре.

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