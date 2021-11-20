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В Україні на завтра оголосили штормове попередження: де буде сильний вітер

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Київ, Субота 20 листопада 2021 16:15
В Україні на завтра оголосили штормове попередження: де буде сильний вітер Фото: в Україні на завтра оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні оголошено штормове попередження на завтра, 21 листопада. Сильний вітер очікується в західних і північних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю, 21 листопада, у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

В Україні на завтра оголосили штормове попередження: де буде сильний вітер

Штормове попередження оголошено в таких регіонах:

  • у Києві та області
  • Ровенський;
  • Волинський;
  • Львівський;
  • Хмельницький;
  • Тернопільський;
  • Івано-Франківської;
  • Чернівецький;
  • Сумський;
  • Харківський;
  • Дніпропетровський;
  • Черкаський;
  • Запорізький;
  • Полтавський;
  • Луганської.
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