В Україні на завтра оголосили штормове попередження: де буде сильний вітер
Фото: в Україні на завтра оголошено штормове попередження (Getty Images)
В Україні оголошено штормове попередження на завтра, 21 листопада. Сильний вітер очікується в західних і північних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У неділю, 21 листопада, у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий.
Штормове попередження оголошено в таких регіонах:
- у Києві та області
- Ровенський;
- Волинський;
- Львівський;
- Хмельницький;
- Тернопільський;
- Івано-Франківської;
- Чернівецький;
- Сумський;
- Харківський;
- Дніпропетровський;
- Черкаський;
- Запорізький;
- Полтавський;
- Луганської.