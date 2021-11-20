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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 16:15
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где будет сильный ветер Фото: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 21 ноября. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

В воскресенье, 21 ноября, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено в таких регионах:

  • в Киеве и области
  • Ровенской;
  • Волынской;
  • Львовской;
  • Хмельницкой;
  • Тернопольской;
  • Ивано-Франковской;
  • Черновицкой;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Черкасской;
  • Запорожской;
  • Полтавской;
  • Луганской.
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