В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Фото: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 21 ноября. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.
В воскресенье, 21 ноября, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение объявлено в таких регионах:
- в Киеве и области
- Ровенской;
- Волынской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой;
- Сумской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Черкасской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Луганской.