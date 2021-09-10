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В Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 15:42
В Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину Фото: у "червоних" зонах карантину заборонили відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні 20 серпня набув закон про зміни в процедурі приєднання до електричних мереж. Документ забороняє відключати користувачів від світла за борги у "червоних" зонах карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Коли не можна відключати від мережі

Згідно з законом, від'єднувати користувачів від електромережі за борги не можна:

  • під час перебування регіону в "червоній" зоні;
  • протягом 30 днів після переходу в іншу зону.

Що робити постачальникам

Постачальники мають право до завершення 30 днів з дня скасування "червоної" зони почати процедуру відключення від електромережі, зокрема, оформити та направити споживачу попередження про припинення постачання електрики за заборгованість.

"Передбачивши у відповідному попередженні та зверненні, що електропостачання побутовому споживачу буде припинено після завершення 30 днів з дня скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - додали в НКРЕКП.

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