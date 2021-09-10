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В Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 15:42
В Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина Фото: в "красных" зонах карантина запретили отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине 20 августа вступил в закон об изменениях в процедуре присоединения к электрическим сетям. Документ запрещает отключать пользователей от света за долги в "красных" зонах карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Когда нельзя отключать от сети

Согласно закону, отключать пользователей от сети за долги нельзя:

  • во время пребывания региона в "красную" зону;
  • в течение 30 дней после перехода в другую зону.

Что делать поставщикам

Поставщики имеют право до завершения 30 дней со дня отмены "красной" зоны начать процедуру отключения от электросети, в частности, оформить и направить потребителю предупреждение о прекращении поставок электричества за задолженность.

"Предусмотрев в соответствующем предупреждении и обращении, что электроснабжение бытовому потребителю будет прекращено после завершения 30 дней со дня отмены "красного" уровня эпидемической опасности", - добавили в НКРЄКУ.

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