В Україні вже зайняті 67,2% лікарняних ліжок, - МОЗ

Станом на 21 жовтня в Україні лікарняні ліжка зайняті вже на 67,2%. Ні в одній області цей показник не становить нижче 50%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірше ситуація з лікарняними ліжками в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.

При цьому немає жодного регіону, де б лікарняні ліжка були заповнені менш ніж на 50%. Найкраща ситуація в Тернопільській (54,9%) області.

Крім того, у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на COVID-19. У середньому в Україні цей показник становить 246,4 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 467,7. У Києві показник становить 254,3.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 8752 нових заражень коронавірусом, що є новим антирекордом захворюваності. При цьому побороли хвороба 3902 людини.

Також РБК-Україна писало, що глава МОЗ звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски.